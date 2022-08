Dans plusieurs millions d'années... Ayant essaimé à travers l'ensemble de la Galaxie, l'humanité s'est divisée en une myriade de cultures et civilisations adaptées à des contraintes environnementales et des modes de vie aux variétés pour ainsi dire sans limites. Ainsi en est-il de la Lignée Gentiane, mille clones immortels ou presque, issus d'une souche unique, qui arpentent les étoiles depuis des centaines de milliers d'années. Si, au fil du temps, chaque membre de la Lignée s'est singularisé, explorant et poursuivant ses intérêts propres, tous les deux cent mille ans, selon une antique tradition oecuménique, l'étrange fratrie se réunit pour partager ses expériences, souvenirs et projets - des célébrations grandioses qui culminent lors de la Millième Nuit. Jusqu'à ce qu'un grain de sable ternisse les dernières retrouvailles... Un détail, une anomalie insignifiante derrière laquelle pourrait bien se cacher un complot à l'échelle proprement astronomique...