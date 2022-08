Le vaudou haïtien. Introduction aux traditions spirituelles d'Haïti

Le vaudou haïtien est une tradition spirituelle fascinante, riche de magie et de cérémonies, de chants et de prières, de danses et de fraternité. Mais en dehors d'Haïti, presque personne ne comprend la joie et la profondeur de cette manière de vivre. Dans Le Vaudou Haïtien, Mambo Chita Tann explore les racines historiques et les pratiques contemporaines de cette tradition unique ; elle y traite en particulier des sujets suivants : - Les coutumes, croyances, espaces sacrés, et instruments rituels ; - Les caractéristiques et comportements des Loas, les esprits que servent ceux qui pratiquent le vaudou ; - Des erreurs communes comme les "poupées vaudoues" et le phénomène des zombies ; - Des questions et réponses pour assister à des cérémonies et faire partie d'une sosyete (maison vaudoue) ; - Des tables de correspondances, glossaire kréyol, des textes de prières supplémentaires, et une liste exhaustive de livres de référence et de ressources en ligne. Bien documenté, complet, et agréable à lire, Le Vaudou Haïtien sera un atout précieux aussi bien pour ceux qui veulent découvrir la spiritualité haïtienne que pour les étudiants, les pratiquants et les chercheurs.