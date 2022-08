Sagesse révélée du Dieu vivant - Apparitions de Manduria tome 2 - L5022

Voici l´histoire des frères Chénier, André et Marie-Joseph nés en 1762 et 1764 à Constantinople, dans une famille dont le père est diplomate et négociant , leur mère est grecque et les imprègnera de sa culture. Revenus dès l´enfance en France, l´Histoire emporte les jeunes gens. Ils s´engagent avec enthousiasme, dès le début, pour la Révolution. Ensuite... Leurs contemporains connaissaient bien Marie-Joseph, le politique, l´écrivain, le dramaturge. De nos jours, il est oublié et peu de gens savent qu´il est l´auteur du Chant du départ. Pour lui, le théâtre et la scène sont des tribunes. Actuellement, c´est André le plus connu par son poème La jeune captive : " Je ne veux point mourir encore " , c´est lui qui fut guillotiné à trente et un ans. Dans ses poèmes, composés selon les modèles antiques, très peu publiés de son vivant, André annonce une aube nouvelle qui laissera éclore le romantisme. Mais André le journaliste, le polémiste, n´hésita que rarement à s´engager.