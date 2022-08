En apparence, elles sont prudes et réservées... Mais attention, les girl next door vont vous surprendre ! Infirmière aussi légère que sa tenue, policière attirée par les voyous, voisine camgirl à tendance exhibitionniste... Mapp transforme les rencontres du quotidien en folles parties de jambes en l'air, et nous invite à toujours garder l'esprit aventureux. Car comme le dit si bien le titre original de la série, te podria pasar a ti : à toi aussi, ça pourrait t'arriver !