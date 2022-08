Dans la forêt. Mon livre à caresser

La chouette, le blaireau, le renard, le hérisson... et tant d'autres animaux de la forêt à découvrir ! Une vingtaine de mots à apprendre, tout en douceur. Le toucher rend l'apprentissage du vocabulaire plus agréable et plus facile pour les tout-petits. Un imagier pour mieux connaître les animaux qui vivent dans la forêt en les caressant.