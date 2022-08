Aujourd'hui, c'est une journée spéciale ! Vite, vite, aujourd'hui, il ne faut pas être en retard à l'école ! Car aujourd'hui est une journée spéciale... En effet, aujourd'hui, c'est la journée des papas ! Le jour où les papas retournent à l'école pour apprendre à redevenir des enfants. Et décidément, ces papas ont tout oublié ! La politesse, l'écriture soignée, la propreté... Mais c'est plus compliqué que prévu... Car les papas n'ont pas oublié comment faire le bazar ! Ouf ! C'est la récré... Et là, les papas sont très inventifs. Ils n'ont pas leurs pareils pour inventer de nouvelles bêtises. Ne parlons pas de l'ambiance à la cantine et à la sieste... Cette journée s'avère épuisante. Heureusement, la journée se termine bien. Chaque papa a fait un petit effort. Ils sont tous contents de retrouver leurs enfants à la sortie... Mais il va falloir se coucher tôt ce soir. Et vous savez pourquoi ?