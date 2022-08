Je m'endors au royaume des oiseaux

Et si on s'endormait au royaume des oiseaux ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Au fil de cet ouvrage, les illustrations oniriques et les " petits contes sonores ", faits de bruits de la nature, transportent le tout-petit dans un monde paisible et l'invite à la relaxation et au sommeil.