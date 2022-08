Mon abcd à toucher Montessori

Un abécédaire sensoriel pour découvrir les lettres avec la méthode Montessori. La méthode Montessori est une méthode pédagogique développée au début du XXe siècle par le Docteur Maria Montessori qui prônait un apprentissage respectueux des rythmes naturels de l'enfant. Cet abécédaire, proposé par une enseignante Montessori, est sensoriel. Il permet à l'enfant de toucher les lettres rugueuses, de les tracer avec ses doigts et ainsi de les mémoriser. Avec plus de 75 mots illustrés, il accompagne les enfants dans la découverte et l'apprentissage des lettres. Un abécédaire sensoriel pour découvrir les lettres.