" Après deux romans, nous savons ceci : une fête macabre sans fin fait rage dans la tête de Marieke Lucas Rijneveld. Cela n'a rien d'une fête agréable, mais il faut être sur la liste des invités, sinon vous allez manquer de la grande, très grande littérature. " Humo- Jeroen Maris Au coeur d'un été étouffant dans la campagne hollandaise, alors que plane la menace de la grippe bovine, un vétérinaire se rapproche d'une adolescente de quatorze ans. Dans son journal, il décrit avec un lyrisme glaçant la relation qu'il entretient avec la jeune fille. Poète, romancier, jeune prodige des lettres néerlandaises, Marieke Lucas Rijneveld entraîne le lecteur au-delà des frontières de l'humanité et de la littérature dans Mon bel animal. Sous sa plume, le bourreau et sa victime se confondent, les limites entre l'homme et l'animal se brouillent, et seul le langage survit, comme une planche de salut.