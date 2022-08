Assoiffés Tome 3 : Convoités

Le troisième tome de la série événement Assoiffés ! Grace a atteint son point de rupture. Déjà qu'obtenir son diplôme dans une école de créatures fantastiques est stressant, voilà que ses relations amoureuses partent à vau-l'eau. En plus de ça, le Bloodletter a trouvé bon de leur annoncer une nouvelle explosive... Mais la vie à l'Académie Katmere n'a-t-elle pas toujours été intense ? Grace doit aussi supporter un Jaxon toujours plus froid tandis que les membres du Cercle se divisent et ne sont pas d'accord sur son futur couronnement. Pour ajouter aux tensions, un mandat d'arrestation a été prononcé contre Grace et Hudson, qui pourraient bien les mener en prison pour toujours. A l'heure de faire des choix, la survie de tous n'est pas garantie.