La Madeleine Proust, une vie. 1942-1945, Libération

Tous les jours, un pauvre bout de ciel gris entre deux toits, un ciel de lait caillé. La seule couleur de Paris, c'est le rouge vif des drapeaux nazis et elle nous glace les os. L'hiver était revenu avec sa gouillasse et ses marchands de marrons chauds. Au printemps, il y aurait à nouveau les vendeuses de violettes. Et j'irais respirer ces fleurs en pleurant mon pays. La Madeleine, toujours bonne chez un fondé de pouvoir de la Banque de France, a le mal du pays. Grâce à sa rencontre avec Margot, jeune communiste pleine de gouaille, elle " se débroussaille " ! Avec ce style vif, coloré, qui fait de la Madeleine une héroïne haute en couleur et attachante, l'auteure nous donne à revivre l'Occupation à Paris avec ses drames et ses zones d'ombre, puis revenir dans le Haut-Doubs, où Madeleine retrouve les siens. Entre rires et larmes, pour notre plus grand bonheur !