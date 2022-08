Un livre interactif avec des trous et des rabats pour partir à la découverte du monde souterrain. Qu'y a-t-il sous la terre ? Des rabats à soulever et des trous pour regarder à travers invitent les enfants à explorer un monde souterrain fascinant. Au fil des pages de ce livre captivant, ils découvriront des fourmis, des lapins, des tuyaux, des trains, des fossiles et même de la lave.