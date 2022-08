Sylvain de Sylvanie. Chevalier

Impossible de reculer cette fois : Sylvain a reçu l'ordre de remiser au grenier ses vieux jouets. Mais au moment d'embrasser Charlemagne son cheval à bascule celui-ci lui glisse : "Une dernière aventure ? " Et c'est parti pour une folle expédition en Sylvanie où Sylvain juché sur Charlemagne devenu destrier volant va affronter les terribles Chevaliers de la Mort-Rouge et leurs redoutables dragons slalomer entre les trombes d'eau des chutes du Mouzou-Mouza et sauver le vieux roi Boniface prisonnier de son château en flammes. Mais au moment de rentrer à la maison voilà que Charlemagne annonce qu'il souhaite rester en Sylvanie pour toujours... Le coeur lourd Sylvain se résigne. Une dernière rencontre avec un drôle d'olibrius qui se dit "écrivain" va soudain tout changer. Sylvain reviendra en Sylvanie. Autrement. Et souvent.