Year Zero Tome 1

Nous suivons cinq survivants d'une terrible pandémie mondiale qui a provoqué l'avènement de l'ère des zombies. Comment un tueur à gages japonais, un gamin des rues mexicain, un survivaliste américain, une jeune femme afghane et une scientifique du cercle polaire vont-ils réussir à survivre ? Cette plongée dans un univers apocalyptique permet d'aborder des thèmes éthiques et théologiques. Le deuxième album du nouveau label AWA Comics explore le genre si populaire du comics de morts-vivants. Un deuxième tome est d'ores et déjà prévu, il sera réalisé par les mêmes auteurs.