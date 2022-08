Marvel Comics Tome 8

Que vous réserve l'univers Marvel pour les douze prochains mois ? Qui peut mieux répondre à cette question que Kang le Conquérant ? Quand le futur qu'il a eu tant de mal à créer est menacé, le voyageur temporel doit se transporter dans l'avenir proche pour comprendre ce qu'il s'est passé. Y a-t-il un lien avec la lutte des Avengers contre les Maîtres du Mal à travers les réalités ? Quant à Ben Reilly, maintenant qu'il a repris le costume de Spider-Man, le voici qui affronte Morbius ! Les fans qui suivent au plus près la continuité des super-héros Marvel ne manqueront pas ce rendez-vous. En plus d'Amazing Spider-Man, Avengers et Avengers Forever, cet album propose un épisode spécial et important : le one-shot Timeless qui s'intéresse à Kang, le vilain qui va faire trembler les héros des films Marvel dans la Phase 4. Les lecteurs vont aussi apprendre ce qui les attend pour les prochains mois !