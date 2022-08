C'est quoi ton métier ? Plus de 300 métiers à découvrir en images

Ce livre tout illustré offre une découverte d'environ 300 métiers, divisés en 16 grands secteurs très différents. - Théâtre ; - Ferme ; - Croisières ; - Aéroport ; - Hotel ; - Hôpital ; - Grands magasins ; - Ecole ; - Forces de sécurité ; - Bâtiment ; - Gares et trains ; - Presse magazine ; - Ballet et opéra ; - Cinéma ; - Musées ; - Arts plastiques ; - Aéronautique Pour chaque secteur, une grande double-page présente une scène, dans laquelle s'insèrent de multiples personnages représentant chacun un métier. Dans la double-page suivante, quelques métiers (environ une quinzaine) sont détaillés. Pour chaque profession, l'exposé concret des missions complète la mise en situation sur le terrain : on voit les professionnels exercer et échanger avec d'autres personnes dans le même secteur. Par exemple, l'ingénieur du son travaille avec le technicien lumières, l'infirmier avec le cardiologue... Un grand sommaire détaille tous les métiers, de façon à ce que l'enfant trouve facilement dans le livre ceux qui l'attirent. Les illustrations sont à la fois enlevées, vivantes, mais suffisamment détaillées pour donner une image concrète de chaque profession.