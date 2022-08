«The Unsinkable Kate». Katharine Hepburn et son public

Des années 1930 au début années 1990, Katharine Hepburn a mené une carrière exceptionnelle. Quelles sont les raisons de ce succès durable ? Ce livre éclaire les films et les performances de la star sous un nouveau jour grâce à une approche inédite. Qualifiée d'" insubmersible " par le magazine Look à la fin des années 1960, Katharine Hepburn se distingue en effet des autres stars féminines hollywoodiennes de sa génération par son extraordinaire longévité. Ce livre cherche à élucider les raisons de ce succès durable en analysant à la fois la persona de la star (rôles interprétés à l'écran et à la scène, jeu d'actrice et image médiatique) et les traces de sa réception aux Etats-Unis (critiques de professionnels, courriers de fans, sondages, données de box-office).