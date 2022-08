Mes souvenirs de maternelle Simon. Mon album pour conserver précieusement mes photos, mes dessins et tous mes souvenirs d'école !

Un album-trésor à compléter en compagnie de Simon et à garder toute la vie ! Collectez précieusement avec votre enfant tous ses souvenirs de Maternelle : ses photos de classe et ses plus beaux dessins, mais aussi toutes ces petites choses que vous n'avez pas envie d'oublier (le nom de sa maîtresse et de ses meilleurs amis, ses activités préférées, sa tenue pour la rentrée ou son déguisement pour le carnaval...)