Une autre école est possible. Déconstruire l'institution pour s'affranchir des oppressions (racisme, sexisme, classisme...)

Peut-on détacher l'histoire de l'école française d'un système de discrimination et de contrôle social ? L'institution scolaire peut-elle vraiment être une source d'émancipation et une voie de libération pour tou.te.s ? Yuna Visentin établit un constat : notre école doit changer et pour cela, il faut commencer par déconstruire le modèle installé depuis longtemps, et ancré dans la société. A partir de son expérience personnelle, de ses recherches et d'entretiens, l'autrice dénonce et décortique la manière dont l'Education nationale maintient un système oppressif par des dynamiques d'exclusion et de minoration. Déconstruire l'institution pour offrir à nos enfants une éducation qui leur permette de façonner un autre monde.