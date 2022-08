Tous des humains de la même famille ! L'homme et ses origines

Après les titres Mon corps est génial ! , explorons l'Histoire de l'humanité avec ces deux nouveaux ouvrages ! T'a-t-on déjà raconté ton Histoire ? Celle qui remonte bien avant toi, avant même que le monde que tu connais n'existe... Celle qui a vu l'Univers et notre Système solaire se créer, puis la Terre éclore, et les premières formes de vie l'habiter. Celle de nos origines et de la naissance de l'Humain. Quand notre espèce s'est-elle distinguée de nos ancêtres, les grands singes ? D'où viennent les hommes, les femmes et les enfants qui ont peuplé la planète ? Et comment d'individus isolés, ils se sont regroupés en familles ? Ensemble, remontons au commencement de la vie, marchons dans les premiers pas de l'humanité afin de réaliser que nous sommes tous liés par une même origine.