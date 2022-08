Aimer et apprendre à aimer. La formation de l'affectivité des candidats au sacerdoce

Du 5 au 9 février 2018, eut lieu à l'Université Pontificale de la Sainte-Croix, à Rome la 5ème Semaine d'Etudes pour Formateurs au Séminaire, Enseigner et apprendre à aimer. Affectivité humaine et chasteté chrétienne. Une centaine de prêtres, originaires de 17 pays, se sont retrouvés à Rome pour se pencher sur cet aspect de la formation des candidats au sacerdoce, sous différents éclairages (théologique, philosophique, pastoral et psychologique). Au fil des exposés et du dialogue entre les assistants, ont fusé des idées et des approches utiles pour présenter la vertu de chasteté, dans la vie du candidat au sacerdoce, sous un angle plus heureux, intégré, plein de sens paternel et apostoliquement efficace. Ce livre, recueil de quelques conférences faites à cette occasion, voudrait encourager les différents protagonistes de la direction des séminaires à aider les candidats à grandir humainement et spirituellement sur la voie de leur configuration au Christ, Bon Pasteur. Les auteurs pensent aussi que la plupart de ces suggestions sont applicables à ceux qui ont déjà reçu l'ordination, tout comme aux jeunes qui tiennent à être aidés dans une vie authentiquement chrétienne. Les exposés ont été essentiellement groupés en trois parties : une première, philosophique-théologique, une deuxième, psychologique, et une troisième que l'on pourrait dire existentielle, qui évoque le fruit d'une vie chaste dans le don de soi-même. A propos de l'auteur : Francisco Insa est prêtre, professeur à l'Université pontificale de la Sainte-Croix (Rome) et mène son travail pastoral auprès de personnes de tous âges. Avant son ordination, il a exercé en tant que psychiatre.