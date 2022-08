Nimbe noir

" On pense parfois que dire que l'on croit ou que l'on ne croit pas en Dieu signifie avoir tout dit. Mais il suffit d'un détail pour que la réalité se montre plus complexe. En latin, credere ("croire") signifie avoir confiance en quelque chose, ou plus précisément, confier sa confiance en quelque chose, ou quelqu'un. Faire confiance, tout est là. Offrir ou non sa confiance en quelque chose d'indicible, étranger autant que familier, existant ou non. Je suis partie sur cette route, et ces questions, à partir d'une image. L'image étant toujours le double de quelque chose qui nous reflète, la première image fut pour moi celle d'une femme anonyme en prière aperçue furtivement un jour d'enfance dans une abbaye et dont la dévotion totale m'impressionna terriblement. Remonter le fil, revenir à elle, c'est retrouver à partir d'elle toutes ces fois où la question divine déboule dans nos vies par hasard. C'est aller en Jordanie, au Kurdistan, à Kinshasa, à Fribourg ou Naples. C'est traverser des territoires et des ombres. C'est offrir à cette femme en prière un visage à découvert. "