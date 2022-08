Rebondir après 45 ans

Plus de 70 %, c'est la proportion de cadres d'entreprise qui va se faire licencier dans les 15 prochaines années. Ne nous berçons plus d'illusions : un changement de carrière inattendu peut désormais jalonner notre parcours professionnel, quand bien même nous avons donné tout notre engagement et notre énergie à notre employeur. Si vous avez 45 ans en 2022, il faut donc vous préparer à cette probabilité... et ne pas la dramatiser ! Comment faire concrètement pour rebondir professionnellement après 45 ans, dans un monde lui-même en pleine transformation ? C'est la question à laquelle Benoît Durand-Tisnès répond à travers une réflexion nourrie de vingt ans d'expérience dans des écosystèmes de dirigeants. Vous apprendrez comment anticiper un mouvement d'une si grande profondeur ? Comment réagir face à une économie désormais insaisissable ? Comment transformer ce qui apparaît comme une menace en opportunité ? Car, il existe des clés pour embrasser ce changement et réinventer sa vie professionnelle, des erreurs courantes à ne pas commettre. Grâce aux conseils de l'auteur, vous mesurerez ce que vous allez perdre mais surtout ce que vous allez gagner à reconstruire votre identité professionnelle. C'est la méthode gagnante d'un profond ressourcement pour vivre enfin l'existence qui vous correspond.