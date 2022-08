Olympus Tome 3 : Camden Priest

Aspen n'était qu'une enfant lorsqu'elle s'est liée d'amitié avec Camden, un garçon au regard froid et aux pulsions ténébreuses. Au fil des ans, cette amitié s'est muée en amour, mais Aspen est persuadée que ses sentiments ne sont pas réciproques, et tente de prendre ses distances pour se protéger. Mais Camden refuse de la laisser faire... Car Aspen est le centre de son monde, et il ne se retient de la revendiquer qu'à l'idée qu'elle ne le voit que comme un ami. Cependant, lorsqu'un autre prétend être l'âme soeur d'Aspen, le sang-froid légendaire de Camden menace de céder...