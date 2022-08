Zaniel Havelock Tome 1 : La tentation des anges

Les anges marchent parmi nous... mais ils ne sont pas les seuls. L'inspecteur Zaniel Havelock n'est pas un homme comme les autres : il est capable de communiquer directement avec les anges. Il a juré autrefois de mettre son don au service des humains comme des anges, jusqu'à ce qu'une terrible trahison le conduise à abandonner cette vie. Il exerce à présent ses talents comme policier, cependant les anges ne sont jamais bien loin, et là où ils sont, les démons rôdent également... La scène d'un crime particulièrement macabre lance Zaniel sur la piste d'un mal terrifiant - et les pires horreurs peuvent être l'oeuvre d'un démon comme celles d'un humain. Pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau, Zaniel devra trouver les réponses aux questions qui le tourmentent dans le passé qu'il n'a jamais réussi à oublier. " Un début prometteur qui intriguera les fans d'Anita Blake, anciens et nouveaux. " Under the Covers Book Blog " Original et passionant. " J. D. Blackrose " Ce premier tome est un coup de maître. Absolument captivant. " Jonathan Mayberry