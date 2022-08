L'indifférent

"Il aime les femmes ignobles qu'on ramasse dans la boue et il les aime follement ; [... ] et non seulement il les aime follement, mais il n'aime qu'elles. La femme du monde la plus ravissante, la jeune fille la plus idéale lui est absolument indifférente". Marcel Proust décline dans ce recueil les motifs qui lui sont chers : charmes et illusions de l'amour, splendeurs et misères des mondanités, nature fantasmée, nostalgie. Quatre trésors indispensables pour qui cherche à lire ou relire A la recherche du temps perdu.