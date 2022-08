Le manoir Sheridan Tome 2 : Retour aux enfers !

De l'autre côté de la porte, l'Enfer. Canada, 1922. Après son accident dans les eaux glacées, Daniel a eu le temps de se rétablir au Manoir Sheridan mais aussi de percer le secret de son machiavélique sauveur, Angus Mac Mahon. Cet homme mystérieux désire l'immortalité plus que tout. Et peu importe s'il doit pour cela offrir l'âme de sa nièce Edana aux forces obscures ! Sur le point d'exécuter son plan, il passe dans le monde des ténèbres afin de célébrer l'ultime cérémonie. Epris d'Edana, Daniel va devoir s'engouffrer à son tour dans cet univers cauchemardesque s'il veut la sauver... Il se lance alors sur les traces d'Angus, en compagnie de Mickhaï, le colosse un peu bourru qui travaillait au manoir. Mais plus il progresse dans l'autre monde plus le désespoir le gagne. Mickhaï l'avait prévenu, cet endroit se nourrit de nos peurs... Piégé, Daniel perd doucement courage, rongé par ses souvenirs les plus sombres. Parviendra-t-il à se dépasser pour retrouver à temps Edana et rompre le charme maléfique ? Baigné d'une aura ténébreuse à la Edgar Allan Poe, ou encore d'ambiances proches de certains films de Tim Burton, la fin de ce diptyque nous transporte dans une aventure fantastique. L'ensemble est magnifié par un dessin des plus inspirés !