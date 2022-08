Dans cette chronique d'une journée caniculaire d'une ville du sud de l'Espagne, Antonio Soler fait glisser son regard, telle une caméra, sur les nombreux personnages qui s'entrecroisent et viennent former un tableau quasi exhaustif de la réalité d'un lieu. Scrutant le poids et l'absurdité des contraintes, des cadres, des normes, il nous plonge à chaque page dans l'intimité des personnages les plus fous au plus ordinaires. Roman à la construction virtuose au pouvoir quasiment hypnotique, "Sur" est de ces textes qui sonnent juste d'un bout à l'autre, qui nous disent le réel, nous forcent à voir toute la fragilité et la faiblesse de l'homme. La presse espagnole a unanimement célébré en "Sur" l'oeuvre maîtresse d'Antonio Soler.