Jean et la coupe du temps. De l’art de traverser les siècles

Jean d'Ailleurs... ou comment vivre quand on se sent légèrement différent de son entourage. Jean d'Ailleurs est un jeune garçon d'une dizaine d'années qui se sent un peu différent des autres enfants. Chez lui, on ne vit pas tout à fait de la même manière que chez ses copains d'école. Et surtout, on parle un langage qui semble venir d'ailleurs, ou plutôt d'avant... des siècles passés, et plus précisément du XVIe siècle. Jean d'Ailleurs est singulier, et c'est justement dans sa singularité qu'il rejoint les lecteurs. En effet, si tout le monde ne vient pas d'ailleurs - et encore moins d'un autre siècle - en revanche, beaucoup d'adolescents se sentent différents, en décalage par rapport aux autres. La différence est parfois subtile, elle est nichée dans les détails, mais elle fait tour à tour la force ou la fragilité des jeunes. Et ici, le facétieux petit Jean trouve de nombreuses astuces pour faire de cette singularité une richesse, même s'il est parfois maladroit.