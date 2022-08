L’empereur Charles d’Autriche. Un artisan de paix

L'archiduc Charles de Habsbourg-Lorraine est l'un des héritiers de l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph. A 18 ans, il entre à l'armée et c'est un officier très aimé de ses soldats dont il est proche. Il épouse Zita, une lointaine cousine, et sa volonté est qu'ils puissent s'entraîner l'un l'autre vers la sainteté. C'est au milieu de la Première Guerre mondiale qu'il devient empereur. Il va régner deux ans, un règne douloureux et rempli d'épreuves. Trahi, il est condamné à l'exil avec Zita et leurs sept enfants (la huitième naîtra après sa mort). C'est sur l'île de Madère, dans une grande pauvreté, qu'il meurt à 34 ans d'une pneumonie. Reconnu comme un artisan de paix, considérant sa charge "comme un service saint de ses peuples" , Charles a été béatifié par Jean-Paul II en 2004 et beaucoup espèrent que le couple impérial pourra être réuni sur les autels : la cause pour la béatification de Zita est en effet introduite depuis décembre 2009.