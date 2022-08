Unlock! Les Escape Geeks Tome 4 : Echappe-toi du donjon !

Tu es Alex. Avec des copains, fans comme toi de mystères, de frissons et d'aventures, tu as fondé les Escape Geeks. Cette fois, le mystère des runes vous entraîne dans un monde que vous pensiez être du domaine du rêve... Vous voici à la recherche de Merlin, dans le donjon de Camaalot, le château du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Mais Odal est toujours et encore sur vos traces... Résous les énigmes pour sortir indemne du donjon !