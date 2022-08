Le guide de la Lune. Astuces et conseils pour se nourrir, se soigner et jardiner

Depuis de nombreuses années, recoupant traditions et expériences scientifiques, l'auteur a constitué une base de données unique sur les effets de la Lune. Au jardin, augmenter les récoltes, diminuer les traitements... en suivant les rythmes lunaires, c'est facile ! Vous verrez vos fruits et vos légumes devenir plus gros, colorés, juteux, goûteux et même précoces. A quel moment semer et repiquer ? Quelles sont les dates à éviter ? Jour après jour, ce guide vous indique clairement quels soins prodiguer. Mais si la Lune influence la végétation, elle agit aussi sur les humains. Vous trouverez ainsi dans ce guide de nombreux conseils pour retrouver la forme ou limiter vos ennuis de santé. Un des ouvrages les plus complets sur les cycles lunaires et leurs effets sur les êtres vivants.