Bien manager. Les 110 règles d'or pour maîtriser l'art de diriger

Le management est un art et une science, qui consiste autant à savoir encadrer son équipe qu'à se gérer soi-même. Or en la matière, il est parfois compliqué de bien cerner les codes implicites qui font qu'un manager est compétent et efficace. Dans cet ouvrage, Richard Templar vous livre les clefs pour acquérir les techniques et réflexes nécessaires. Peu importe votre poste ou vos responsabilités, car les règles énoncées par ce spécialiste du management sont universelles. Elles vous permettront de constituer une équipe gagnante, parfois de manière inattendue.