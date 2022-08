La discipline positive de 3 à 6 ans. Éduquer avec fermeté et bienveillance

Pourquoi un enfant mord-il ? Pourquoi est-il si timide ? Est-ce normal qu'il soit aussi actif et distrait ? Pourquoi fait-il des colères dès qu'il n'a pas ce qu'il veut ? Faut-il le punir quand il désobéit ? Faut-il interdire ou laisser faire ? Cet ouvrage de Discipline Positive pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans propose des pistes de réflexion et des actions concrètes pour accompagner les années de maternelle et la transition vers l'école élémentaire de façon constructive et encourageante, tout en imposant les limites et les cadres nécessaires.