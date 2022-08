J'aime/J'déteste le collège

Une tranche de vie collégienne, bourrée d'humour, signée Bernard Friot. Bernard Friot : un auteur phare des éditions Milan Les trois livres "J'aime/Je déteste" ("J'aime/Je déteste le sport", "J'aime/Je déteste le français", "J'aime/Je déteste les maths et la musique") enfin réunis en un seul volume. Le grand talent de Bernard Friot dans l'art de raconter : un style limpide, beaucoup d'humour, et un ton original qui font l'immense succès des "Histoires pressées" avec, ici, une histoire plus développée, pour peaufiner les personnages (toujours très attachants) et les rebondissements (souvent très inattendus). Humour et impertinence En 6e tout irait bien... sans le sport ! Romain a horreur du sport. Il accumule les bévues, et fait tourner le prof en bourrique, qui finit par convoquer sa mère. Aïe... Comment sortir de ce guêpier ? En 5e, une nouvelle prof arrive pour lui compliquer la vie, la prof de français qui a décidé de les faire lire. Carnets de lecture, parcours de lecture, création de marque-pages : elle est déchaînée ! Et, comble de l'horreur : un tournoi de lecture. Dix livres à lire ! Comment Romain pourrait-il survivre à ça ? Quand, enfin, Il passe en 4e, Romain est toujours en vie (ouf ! ), mais pour combien de temps encore ? Car sa nouvelle prof de maths chante et donne des concerts (aux abris ! ). Elle décide alors de s'associer avec le prof de musique pour un projet pédagogique (au secours ! ). Mais, au fond, quelle importance : Romain, lui, ne s'intéresse qu'à Katia. Katia la gentille, Katia qui commence à avoir des seins... Katia, Katia, Katia... Mais Katia semble plutôt regarder le nouveau, Enguerrand... Attention, là, Romain est vénère, mais il n'a pas dit son dernier mot... Identification assurée A travers les petits et les grands malheurs de Romain de la 6e à la 4e, collégiens et collégiennes vont retrouver leur vie : complexes, angoisses, profs trop bizarres, fous rires, secrets, petites vacheries et grandes complicités ! "Une chouette lecture, drôle, impertinente, avec sa petite dose d'histoire d'amour qui ne gâche rien. . ". (Stéphanie Baur Kaeser, "Ricochet".)