Le loup et les sept chevreaux

Quand maman chèvre laisse ses sept petits chevreaux à la maison, elle a beau leur dire de n'ouvrir à personne, rien n'y fait. . . Quand le loup montre patte blanche, un seul parvient à s'échapper tandis que tous les autres se font dévorer. Mais avec une bonne paire de ciseaux et six cailloux, tout est bien qui finit bien ! Un conte pour frissonner Le célèbre conte des frères Grimm dans une version adaptée pour les tout-petits. Une histoire patrimoniale pour les aider à apprivoiser et dépasser leur peur du loup grâce à l'ingéniosité des chevreaux, auxquels ils pourront s'identifier. Une matière différente par double page Une matière à découvrir à chaque page : la fourrure du loup, les poils de la chèvre, les rideaux de la fenêtre de la maison. . . et un pop-up final pour jouer à faire tomber le loup dans le puits autant de fois qu'on le souhaite !