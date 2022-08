On a tous peur de ne pas plaire, de se retrouver seuls, sans amis. L'amour comme l'amitié sont des histoires, elles sont liées à nos sentiments. L'amour et l'amitié se passent pour de vrai, on ne peut pas tricher. Les mots ont le pouvoir magique d'exprimer nos sentiments. Et la jalousie, est-ce que c'est un signe d'amour ? Les vraies amitiés et les vrais amours nous font du bien, pas du mal. Commençons par être amis de nous-mêmes, par nous voir en amis, quelqu'un de bien, en qui on a confiance, c'est l'amour de soi, sans lequel on ne peut pas aimer et être aimés. "Les Goûters philo", ma collection pour aborder les grandes questions de la vie, dès 8 ans ! www. lesgoutersphilo. com : un site complet dédié aux enseignants pour parler philo en classe et à la maison.