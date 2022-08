L'imagier Montessori de Balthazar

Le voici ! Un premier imagier pour accompagner l'enfant de 1 à 6 ans dans sa découverte du monde et du langage. Plus de 450 images réalistes et tendres, pour nommer et classer chaque chose du monde en des catégories, selon la pédagogie de Maria Montessori. En partant des thèmes proches de la vie du petit enfant et de ses centres d'intérêts, l'imagier de Balthazar l'encourage à découvrir et utiliser des mots nouveaux, tout en l'aidant à organiser sa pensée et son monde intérieur. Belle et bonne aventure avec Balthazar dans le monde merveilleux du langage.