Tristan et Iseut

Le célèbre roman d'amour et de chevalerie adapté par Joseph Bédier, dans une édition en couleur, enrichie de compléments pédagogiques. En lien avec l'objet d'étude " Dire l'amour " du programme de français en 4e. L'oeuvre Tristan, neveu du roi Marc, et Iseut, princesse d'Irlande, boivent par erreur un philtre d'amour qui les unit à jamais. Mais leur amour est interdit car Iseut est promise au roi Marc... Les compléments pédagogiques - un avant-texte pour préparer la lecture - un carnet de lecture pour analyser l'oeuvre - des activités complémentaires sur l'ensemble de l'oeuvre Le groupement thématique Un parcours de lecture, regroupant textes et documents visuels de différentes époques, autour du thème de l'amour. Les ressources en ligne Dans le guide pédagogique (réservé aux enseignants), téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), un descriptif complet de la séquence et les corrigés des questionnaires. La citation " Seigneurs, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? "