L'imagier qui tourne pas rond. La cuisine

Un sous-marin dans la marmite des lunettes dans le four une souris dans le coquetier... Voilà un imagier qui tourne pas rond ! Elo s'amuse et se renouvelle et nous avec elle : cette fois elle reprend le principe de la série ludique et innovante Bien rangés en le rendant accessible aux plus petits. Le format est plus intime le nombre de tours de la roue a été réduit mais l'invitation à jouer et explorer le monde reste tout aussi stimulante. La roue permet de valider ou non quatre possibilités tandis que le sujet (objet ou personnage) est présenté en gros plan unique. Avec comme toujours chez élo des couleurs vives et singulières et des formes interprétées aisément reconnaissables qu'on s'amusera à nommer avec le bébé.