Ma vie avec Charlotte

Pierre est assis sur la lunette des toilettes. Il vient de faire la plus belle la plus grosse crotte de sa vie. Tout fier il crie : "Ayééé Maman j'ai fini ! " Mais ce jour-là Maman ne vient pas. Pire une voix s'élève soudain du fond de la cuvette : "Toi et moi c'est pour la vie". Pierre manque de tomber. Sa crotte vient de lui parler. Il fallait oser un argument pareil mais ça valait le coup : on va suivre un dialogue surréaliste et métaphysique sur la liberté les histoires de héros le temps qui passe la vie et le destin - bien plus tendre au fond qu'on ne l'aurait cru. D'autant qu'entre Pierre et Charlotte sa crotte en effet l'amitié c'est pour la vie !