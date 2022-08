Quand vous naissez à Brooklyn en 1899 dans une famille pauvre italienne, quelles sont vos chances de vous en sortir ? Peut-être votre doigté particulièrement habile pour tricher aux cartes ? Sans doute aussi votre charisme et votre culot qui vous feront remarquer par les voyous du quartier puis par les poids lourds du crime organisé... ? Si vous êtes par-dessus le marché intelligent et prêt à tout pour vous détacher du lot, alors la prohibition tout juste instaurée dans tout le pays vous ouvrira les portes du succès ! Du petit Alfredo à "Scarface" en passant par Al Capone et le "roi de Chicago" , voici la véritable histoire du plus grand gangster de tous les temps... ou plutôt ce qu'il veut bien en dire.