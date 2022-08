Célèbre défenseur de la paix, Gandhi a consacré une grande partie de sa vie à lutter contre la non-violence, pour une société plus juste. Né en Inde dans une famille aisée, Mohandas Karamchand Gandhi part en Angleterre faire des études d'avocat, avant d'accepter une mission en Afrique du Sud. Sur place, il découvre la discrimination raciale dont est victime sa communauté et décide de mener un combat pour faire évoluer les mentalités et les lois. De retour dans son pays natal, alors colonie britannique, Mahatma Gandhi ("grande âme" en sanskrit) rassemble son peuple et devient le porte-parole des plus démunis. Il lance alors une campagne de lutte non-violente et de désobéissance civile afin de contrer la domination étrangère, dans le but d'obtenir enfin l'indépendance de l'Inde.