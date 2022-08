Cuisine, terroir et tragédie ! Après avoir obtenu un héritage, Tulip et son frère Rowan quittent le confort austère de leur petite île écossaise pour se lancer dans la cuisine. Rowan cultivera de succulents légumes bio dans un jardin maraîcher idyllique tandis que Tulip ouvrira un restaurant en ville pour servir ces délices culinaires sains à la population fourmillante et empoisonnée par les rues de Londres. Mais pas facile de percer dans le monde impitoyable de la gastronomie... jusqu'au jour où ils tombent sur une toute nouvelle espèce de champignon rare et incroyablement délicieuse. Cette trouvaille va attirer des clients en masse, catapultant leur petit restaurant vers un succès au-delà de leurs rêves les plus fous ! Pressés par les exigences d'une ville affamée, Tulip cherche désespérément à percer le secret de la croissance de ce nouvel ingrédient. Mais jusqu'où va-t-il être capable d'aller pour nourrir celle de son insatiable ambition ? Doit-on sacrifier ses idéaux, son intégrité, et même son propre frère, pour nourrir ses propres ambitions ? Recette de famille est un roman graphique addictif et savoureux qui parle autant de gastronomie, d'agriculture que de notre rapport à la terre et aux liens familiaux. C'est aussi et surtout la révélation de James Albon, artiste aux couleurs vives et à la personnalité graphique très prononcée, représentatif d'une nouvelle génération d'illustrateurs protéiformes et exigeants.