Baby-sitters Tome 22

Rattrapez-les tous ! C'est la visite médicale de printemps pour Ryuichi et ses camarades ! Usokawa aurait une botte secrète pour être le plus grand possible ? ! Kirin a vu une photo de sa maman en mariée et ça lui donne envie de l'imiter. Elle se met à chercher un mari... Avec trois histoires bonus, dont "On joue à la star", où les bébés reçoivent des leçons de l'idole des jeunes !