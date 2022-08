Algérie, une guerre française Tome 3

Plus rien ne peut arrêter l'escalade de la violence. Algérie, hiver 1956. Selon certains, le conflit qui a démarré deux ans auparavant pourrait bientôt prendre fin mais André reste dubitatif... Les violences ne s'atténuent pas. Pire, les attentats sont maintenant monnaie courante. Larbi Ben M'hidi, membre fondateur du FLN, suit tout ceci de près. Un matin, Amédée Froger est abattu en pleine rue et Alger s'embrase ! L'air y devient irrespirable entre le couvre-feu et l'omniprésence des paras. Bientôt, un mouvement de grève général menace de paralyser tout le pays. Dans ce contexte houleux, Loulou est recruté par les hommes de Robert Lacoste pour tenter d'arrêter les meneurs. Une chasse à l'homme impressionnante va se mettre en place dans ce pays au bord de l'implosion... Le FLN vit-il ses dernières heures ? Avec ce 3ème opus Philippe Richelle et Alfio Buscaglia poursuivent leur exploration des méandres obscurs de l'histoire de l'Algérie. Une série passionnante, grand public, nourrie aux meilleures sources documentaires, qui permet de mieux comprendre ces années noires de notre passé récent dont on s'évertue à dissimuler les cicatrices pourtant indélébiles...