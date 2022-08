Vocabulaire Anglais AS/AP. Communiquer efficacement avec les patients / Bloc 3 Module 6

A la suite des dernières remontées de terrain l'anglais a été ajouté à la formation des élèves AS/AP dans le cadre de la réforme (arrêté du 10 juin 2021). L'anglais étant la langue la plus parlée dans le monde cet ouvrage est un outil indispensable à la communication avec les patients étrangers hospitalisés. Afin de prendre en soin un patient anglophone dans les meilleures conditions l'AS ou l'AP doit pouvoir le comprendre le rassurer et communiquer avec lui. Très pratique cet ouvrage répond aux besoins de communication du terrain et regroupe sous forme de fiches les besoins fondamentaux de Virginia Henderson : Le besoin de respirer Le besoin de boire et de manger Le besoin d'éliminer Le besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture Le besoin de dormir et de se reposer Le besoin de se vêtir et de se dévêtir Le besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normale Le besoin d'être propre et de protéger ses téguments Le besoin d'éviter les dangers Le besoin de communiquer avec ses semblables Le besoin d'agir selon ses valeurs et ses croyances Le besoin de s'occuper en vue de se réaliser Le besoin de se récréer Le besoin d'apprendre L'accès aux traductions est facilité par : un lexique professionnel classé par besoin des phrases types utiles au quotidien un lexique récapitulatif classé par ordre alphabétique en fin d'ouvrage. Cet ouvrage par son aspect pratique sera donc le compagnon idéal de l'AS ou AP en situation de communication avec un patient anglophone mais aussi un outil adapté pour les professionnels de terrain qui prennent en charge ces personnes.