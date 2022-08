La Pomme de Tom

Le livre repose sur un jeu de cache-cache et de trous dans les pages. À l'enfant de deviner ce qui se trouve sur la page suivante, caché derrière une découpe. Il prend plaisir à chercher la bonne réponse et à tourner la page pour finalement trouver l'image et la nommer. Il avance ainsi de page en page et, chemin faisant, s'approprie des mots-clés et construit sans effort une petite aventure. Du mot à la phrase, de la phrase à l'histoire. . .