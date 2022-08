Les Règles du jeu

Dactylo dans un grand cabinet juridique de Wall Street, Katey Kontent dissimule soigneusement ses origines. Intelligence mordante, nerfs d'acier, ambition, cette fille d'immigrés russes de Brooklyn s'est fixé comme objectif de rejoindre un jour les cercles dorés de Manhattan. Et l'aristocratique et séduisant banquier Tinker Grey, rencontré un soir de réveillon 1937 en compagnie de sa colocataire Eve, va indirectement lui en ouvrir les portes avant de disparaître. Plus tard, le hasard remettra Tinker sur le chemin d'une Katey qui n'ignore alors plus rien des impitoyables règles du jeu. Véritable phénomène d'édition aux Etats-Unis, le premier roman d'Amor Towles est un vibrant hommage au New York flamboyant de la fin des années 1930, où les hommes avaient la mélancolie des héros de Fitzgerald et les femmes l'esprit des héroïnes de George Cukor. Un roman souvent grisant, parfois triste comme une gueule de bois. Au fil d'une intrigue subtile et inattendue, Amor Towles propulse son trio dans le tourbillon de la vie wasp où les fortunes coulent aussi vite que le Martini. Olivia de Lamberterie, Elle. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Cunnington.