" Un matin de mai, le téléphone sonne, je réponds, "Bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie, la tombe de votre mère a été profanée dans la nuit." " Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, de ses peines, de ses angoisses, et surtout d'une absence : celle de sa propre mère, Romy Schneider. Quand cesse-t-on d'être la fille aimée, à qui sa mère manque ? Peut-être jamais ? Peut-être quand on devient soi-même mère ? La Beauté du ciel, premier livre de Sarah Biasini, nous emporte sur son passage. La vie demeure, envers et contre tout.